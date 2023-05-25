Долгожданный газ провели в отдаленные аулы Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

В прошлом году в Кызылординской области в рамках проекта газификации были подключены к голубому топливу шесть отдаленных аулов региона. Работы в этом направлении продолжаются. Сейчас главная задача местных властей, довести уровень газификации в регионе до 72 процентов. На эти цели из республиканского и местного бюджета были выделены свыше семи миллиардов тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В целом газификация Кызылорды началась еще в далеком 2004 году. Тогда к природному газу был подключен областной центр, позже близлежащие к городу поселки и села.

К 2013 году жители поселка Тасбогет, аула Кызылжарма, районных центров Аральска, Казалинска, Шиелинска и Жанакоргана уже пользовались благами цивилизации.

В 2017-2018 годы был разработан и реализован специальный проект по газификации районов Кармакшы, Жалагаш и Сырдария. Также на территории области были построены автоматизированные газораспределительные станции. Это позволило проложить газовые сети к отдаленным селам области.

На сегодняшний день уровень газификации в области составляет 70 процентов. Сейчас к природному газу имеют доступ 26 населенных пунктов региона, это около 600 тысяч кызылординцев.

В прошлом году в регионе были газифицированы шесть аулов. По словам специалистов, в этом году будет завершено строительство семи проектов, помимо этого дан старт реализации еще 12 проектов по газификации.

В этом году два аула Жанакорганского района подключили к голубому топливу, это Бирлик и Кыраш.

Жители села Бирлик не скрывают своей радости. Последние несколько лет улучшается инфраструктура аула. Благодаря государственной программе был проведен водопровод, обновили электросети.

Для газификации села из республиканского и местного бюджета было выделено около 800 миллионов тенге. За качеством проводимых работ следили сами жители и сельский акимат. В рамках реализации данного проекта было проложено свыше 40 километров газовых сетей. Подключены к газу 440 жилых домов и пять социальных объектов.

Жительница Бирлик Камшат Есеева - многодетная мама. К тому же, женщина заботится о пожилых родителях, муж работает вахтовым методом. Зимой ей приходилось топить печку, заготавливать дрова и уголь, выносить золу. Она не скрывает, что дело это очень хлопотное, грязное, а самое главное опасное. Камшат приходилось все время следить за печкой и стараться сохранить тепло в доме.

"Это для нас очень большая и долгожданная радость. Наш аул один из первых на районе, где подключили природный газ. Каждый год уголь и дрова дорожают. Доставить их в село тоже дело затратное. Теперь мы не будем покупать уголь и топить печку. Все эти трудные времена остались позади", - говорит жительница аула Бирлик Камшат Есеева.

В преддверии майских праздников аульному округу Аксуат тоже дали газ. Нужно отметить, что строительство газопровода началось в декабре 2021 года. Стоимость проекта - 4 миллиарда 900 миллионов тенге, был финансирован из республиканского и областного бюджета. Теперь облегчится жизнь сельчан, к тому же подключение природного газа позволит расширить предпринимательскую деятельность жителей аула.