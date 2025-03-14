В ближайшие дни Казахстан окажется под влиянием двух противоположных атмосферных процессов, что создаст весьма контрастные погодные условия по всей стране, передаёт BaigeNews.kz. В восточных, центральных и северо-восточных регионах антициклон принесет ясную и сухую погоду с отсутствием осадков. В то же время западные, северные и южные области столкнутся с влиянием северо-западного циклона, который принесет дожди, снег, усиление ветра и образование гололедицы. В некоторых районах также возможны туманы, которые будут значительно снижать видимость.

Температурные колебания по регионам следующие: на западе страны ночью от 2 до 7 тепла, днем температура поднимется до 12-20 градусов тепла. В северных областях ночью морозы от 1 до 10 градусов, а днем температура будет колебаться между 1 и 10 градусами тепла. На востоке ночью температура может упасть до -22°C, а днем ожидаются от -6°C до +8°C. На юге ночью температура варьируется от 2 до 7 тепла, а днем повысится до 13-23°C. В юго-восточных районах температура ночью может быть около -3°C в горах, но днем температура поднимется до 10-20 градусов тепла.

Не забывайте, что осадки, гололедица и туманы могут создать сложные условия на дорогах, поэтому водителям стоит проявлять осторожность и внимательно следить за изменениями погоды.