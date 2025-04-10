Долгожданное горячее водоснабжение появится у жителей Кызылорды
Речь идет о централизованной системе.
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Из резерва Правительства выделено порядка 5 млрд тенге в виде целевых трансфертов бюджету Кызылординской области для строительства сетей горячего водоснабжения. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодняшний день город Кызылорда является единственным областным центром в республике, где отсутствует централизованная система горячего водоснабжения.
Многоэтажные дома в городе обеспечиваются горячей водой посредством электронагревательных или газовых отопительных устройств. Это, в свою очередь, может привести к чрезвычайным ситуациям.
В ходе своей рабочей поездки в регион 10 октября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос по обеспечению города централизованной системой горячего водоснабжения до конца 2025 года.
Реализация соответствующего проекта на 26,2 млрд тенге запланирована в два этапа. Первый этап — для 187 домов начат в 2024 году. По второму этапу в текущем году будет подключено 236 домов.
В 2024 году для первого этапа из резерва Правительства было направлено более 11 млрд тенге.
Выделенные настоящим постановлением из резерва Правительства 5 млрд тенге будут использованы для первоочередных работ второго этапа в текущем году.
Таким образом, в результате реализации проекта к системе централизованного горячего водоснабжения будут подключены 423 многоэтажных жилых дома города Кызылорды.
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