Долгожданная функция появилась в WhatsApp

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Теперь в мессенджере WhatsApp можно будет начинать чаты с незнакомыми людьми, не сохраняя их в адресной книге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WaBetaInfo. Эта функция упрощает общение с неизвестными номерами и делает общение более конфиденциальным. Нововведение доступно пользователям, установившим последние версии WhatsApp для iOS и Android.

Чтобы узнать, доступна ли эта функция, необходимо выполнить поиск номера телефона, открыв списки контактов.

Для начала общения с человеком в WhatsApp для iOS следует выбрать опцию "Начать новый чат" в списке чатов и ввести в открывшемся окне его номер. После этого контакт появится в поисковой выдаче, если это предусмотрено настройками конфиденциальности. До этого начать переписку с пользователем в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона.

