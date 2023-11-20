Долговечные микробы: где находятся сибиреязвенные скотомогильники в Казахстане

Единичный случай заражения сибирской язвой выявлен в столице Казахстана. До этого опасную болезнь нашли в Акмолинской и Карагандинской областях. Всего по республике, по данным на 10 ноября, зафиксировано 38 аналогичных фактов. На фоне этого возникает резонный вопрос: грозит ли Казахстану эпидемия, учитывая "живучесть" опасного микроба? А самое главное, кто следит за состоянием сибиреязвенных скотомогильников и как узнать, где конкретно они находятся, дабы уберечь себя и близких от опасных участков. Ответы корреспонденту BaigeNews.kz предоставили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Сибирская язва – инфекционная болезнь из категории особо опасных. Опасной она считается потому, что может приводить к летальному исходу. Не менее страшно и то, что возбудитель сибирской язвы является устойчивым к различным внешним факторам окружающей среды и может оставаться жизнеспособными в почве, шерсти и волосяном покрове, и шкуре животных на протяжении долгих лет. По информации заместителя председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметовой, анализ вспышек болезни среди сельскохозяйственных животных и людей в период с 1935 по 2022 годы подтверждает, что основными закономерностями сибирской язвы в Казахстане являются сезонность заболеваний, связь с погодными, природно-географическими факторами и ландшафтная приуроченность почвенных очагов.

- За последние 20 лет на территории нашей страны эпизоотическую ситуацию по сибирской язве в основном определяет крупный рогатый скот. Из общего числа заболевших сибирской язвой сельскохозяйственных животных 93,4% приходится на заболевание КРС, лошадей, на МРС - 6,6%, - приводит статистику Зауре Ахметова.

Сибирская язва – вековая болезнь, так как споры могут жить очень долго. Изменился ли "характер" недуга?

- В Казахстане преобладает контактный путь заражения людей возбудителем сибирской язвы, изредка регистрировались случаи алиментарного (по одному случаю в Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях с 2003 по 2023 годы) заражения больных, вероятен и нередок (от 7,6 до 33,3%) трансмиссивный механизм заражения. Аэрогенный путь заражения людей сибирской язвой не характерен для Казахстана.

Результаты ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости людей сибирской язвой, свидетельствуют о том, что в настоящее время в Казахстане превалирует непрофессиональный приусадебный животноводческий подтип заболеваний. Признаками которого являются особенности механизмов передачи возбудителя (контактный или трансмиссивный), основной путь передачи (контактный), основным фактором передачи возбудителя являются продукты и сырье животного происхождения, почва.

Какие последствия могут возникнуть после перенесенной сибирской язвы, как для человека, так и места, локации ее распространения?

- В числе осложнений течения болезни: менингит (воспаление оболочек головного мозга), поражение эндокарда (внутренней оболочки сердца), отек мозга, желудочно-кишечные кровотечения, парез кишечника (прекращение передвижения пищи по кишечнику и сокращения его стенок), воспаление кишечника, воспаление легких, легочное кровотечение, отек легких, инфекционно-токсический шок, ДВС–синдром.

Заболевание может привести к инвалидизации, летальному исходу в зависимости от формы и вида заболевания сибирской язвы.

Как лечат больных этим опасным недугом?

- Все пациенты с подозрением на сибирскую язву подлежат немедленной госпитализации. Заболевшему проводится антибактериальная, а при тяжелых формах интенсивная инфузионная дезиинтоксикационная терапии с использованием кристаллоидных и коллоидных растворов, антигистаминных средств, глюкокортикостероидов. Пораженные участки обрабатываются растворами антисептиков.

Места локации заболевания, прирезки или падежа сельскохозяйственного животного больного сибиркой язвой, где имеется новый почвенный очаг, ветеринарными подразделениями городов и регионов включаются в реестр СНП (стационарно-неблагополучный по сибирской язве пункт – прим. ред), почвенных очагов или скотомогильников от сибирской язвы.

Какие регионы Казахстана на сегодняшний день являются местами хранения спор сибирской язвы?

- Практически на территории всех регионов страны расположены стационарно неблагополучный пункты, почвенные очаги, скотомогильники и другие места, где были зарегистрированы вынужденный убой и падеж сельскохозяйственных животных от сибирской язвы, которые в свою очередь являются местами хранения спор опасного микроба.

Сколько скотомогильников насчитывается в Казахстане?

- По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время по республике зарегистрировано 2 571 сибиреязвенный очаг, максимальное количество зарегистрировано в Туркестанской области.

Кто следит за этими особо опасными объектами?

- Местные исполнительные органы. Согласно Закону РК "О ветеринарии", организация строительства реконструкция скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями входит в компетенцию акиматов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения.

Очаги сибирской язвы ограждаются и обозначаются опознавательными знаками согласно требованиям действующего законодательства.

Борьбой с сибирской язвой и профилактикой на местах и на республиканском уровне занимаются ветеринарные подразделения местных исполнительных органов, территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и подведомственные организации РГУ "Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Имеются актуальные карты скотомогильников?

- В МСХ РК на постоянной основе ведется карта скотомогильников.

Может ли хозяин захоронить больное животное в неустановленном месте? Какие протоколы существуют на этот счет?

- Исходя из установленных Правил, трупы животных, павших от сибирской язвы, а также продукцию и сырье животного происхождения сжигают в специальных установках. Зольный остаток помещают в ямы Беккари.

Какое наказание предусмотрено для владельца животного с сибирской язвой, который реализовал скотину или захоронил, не оповестив службы?

- За реализацию и захоронение домашних животных, инфицированных сибирской язвой, владельцу грозит штраф. Сумма составляет 20 МРП. Это, если мы говорим о физических лицах. Если речь идет о субъектах малого, среднего и крупного бизнеса, то там суммы взысканий варьируется от 50 до 200 МРП.

Сколько лет скотомогильник может считаться очагом распространения язвы?

- Всю жизнь с момента регистрации очага.

Какие исследования и меры безопасности проводятся для контроля болезни?

- Это микроскопия мазков из исходного материала, постановка основных и дополнительных тестов идентификации, ПЦР, ИФА, бактериологические и биологические лабораторные исследования.

Как организована работа медицинских служб для борьбы с сибирской язвой?

- В случае выявления заболевания, первое, что делают представители медицинских организаций, так это проводят диагностику и госпитализируют заболевших. За уже инфицированными и контактными лицами врачебное наблюдение (каждодневный осмотр и обработка кожных покровов, двукратная термометрия и так далее) ведется 14 календарных дней. Экстренная профилактика проводится по назначению врача-инфекциониста.

Важно отметить и комплексный подход со стороны сотрудников территориальных филиалов санитарно-эпидемиологических служб, цель которого – локализация и ликвидация опасного очага.

Какие исследования проводятся для разработки новых методов борьбы с сибирской язвой?

- Виды исследования не изменились. Все также применяются бактериологические, серологические, биологические и молекулярно-генетические методы. Если мы говорим о профилактике, то комплекс работ состоит из химического и физического направлений. В первом случае проводится дезинфекция, а во втором – сжигание больного скота.