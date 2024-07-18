Долгострой с 13-летней историей завершили в Астане

В Астане достроили ЖК "Мирный дом", в котором недобросовестный застройщик продал больше квартир, чем было в проекте, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности на своей странице в Instagram сообщил аким города Женис Касымбек.

"Завершили строительство очередного долгостроя. История ЖК "Мирный дом" началась ещё в 2011 году. Продавались квартиры в домах, которых не было в проекте. Учитывая нехватку квартир для всех дольщиков, которые купили "воздух", акиматом было предложено создать два жилищно-строительных кооператива: "Баспана Коктал" и "Мой мирный Дом". Для того, чтобы достроить квартиры для всех покупателей, для дольщиков второго ЖСК "Мой мирный Дом" был выделен отдельный земельный участок. ЖК "Баспана Коктал" был достроен и введен в эксплуатацию", - сообщил аким.

Теперь же завершилась история и ЖК "Мирный дом", где количество дольщиков составляло более 330.

"Объект "Мирный дом" ЕКК начал строить с нулевого уровня. Для этого помимо земельного участка необходимо было разработать проектно-сметную документацию, подвести наружные инженерные сети, забить сваи и полностью поднять дом", - написал аким столицы.

Женис Касымбек вручил астанчанам ключи от долгожданных квартир.