Долгострой с 10-летней историей сдали в Астане

В Астане завершили строительство ЖК "Коргалжынский квартал", ключи от квартир в этом жилом комплексе ожидали 280 дольщиков, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом рассказал аким Астаны Женис Касымбек. По его словам, частный застройщик начал привлекать средства дольщиков для возведения жилого комплекса в 2014 году, а строительство ЖК остановилось в 2015 году.

"В ЖК "Коргалжынский квартал" ключи от квартир ожидали 280 дольщиков. На момент передачи объекта в ЕКК коробка объекта была готова только на 60%. При этом провели демонтаж многих конструкций в связи с естественным старением строительных материалов. Также провели техобследование дома, усилили и отремонтировали кровлю, достроили все этажи и так далее. В день столицы начали выдавать ключи от квартир дольщикам. Поздравляю с новосельем и днем столицы", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Ранее в Астане завершили долгострой с 11-летней историей. Строительство ЖК "Future home" началось в 2013 году, а через четыре года его признали проблемным.

В целом благодаря поддержке государства в столице завершили строительство более 140 долгостроев, что позволило решить проблемы порядка 15,5 тысячи семей-дольщиков.