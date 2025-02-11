Jusan Bank выставил на продажу недостроенный торгово-развлекательный центр "Сити Палас" в Астане за 13,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Объявление опубликовано на сайте Krisha.kz.

Как известно, объект расположен на проспекте Республики. На сегодняшний день здание огорожено забором, однако заброшено.

Авторы объявления отметили, что строительно-монтажные работы не ведутся.

"Процент строительной готовности: фундамент - 100%, стены - 100%, кровля 20%-30%, перекрытия - 100%, перегородки - 90%, внешняя отделка 85%, внутренние инженерные сети - 20%, благоустройство – 40% Металлоконструкции и монолит - 20%. Материал стен: легкобетонные блоки, Газоблок, Керамические кирпичи. Занимает территорию 3-х земельных участков. 2 земельных участка с общей площадью 1, 1087 га на праве частной собственности, третий участок площадью 1, 6645 га - находится в аренде. Инженерные коммуникации проходят рядом. Наличие транспортной развязки – имеется" - говорится в объявлении.

Напомним, здание начали возводить почти 10 лет назад, затем стройку заморозили. В 2019 году СМИ сообщали, что строительство ТРЦ завершат в "кратчайшие сроки", однако оно не завершено до сих пор.

В 2024 году в акимате Астаны сообщали, что ТРЦ начнут достраивать и завершат в 2026 году. С тех пор новостей о долгострое не было.