В 1941 году уроженец Семипалатинской области солдат Оразгали Белюбаев отправился на войну и "вернулся" лишь 82 года спустя! Останки без вести пропавшего солдата обнаружили осенью прошлого года в Новгородской области в районе села Старые Руссы. Смертельный медальон, по которому удалось идентифицировать останки бойца, нашёл девятиклассник Степан Звонков. Благодаря слаженной работе поисковиков, а также посольств Казахстана и России, без вести пропавший в 1943 году боец нашёл покой на родине. Его захоронили рядом с братьями в родном селе Абайской области. Как проходила передача останков солдата, и что почувствовали родные, узнав о найденном родственнике, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Последняя оккупация

Больше 1,2 миллиона казахстанцев ушли на фронт за годы войны. Каждый второй из них отдал свою жизнь за победу, оставшись на поле последнего боя.

Но благодаря поисковым отрядам сотни и даже тысячи солдат возвращаются на родину даже спустя десятилетия. Ежегодно в Казахстан возвращают несколько фронтовиков, долгое время считавшихся пропавшими без вести. Так случилось и с уроженцем некогда Семипалатинской области Оразгали Белюбаевым.

Он воевал близ села Старые Руссы Новгородкой области. Во время войны на протяжении двух с половиной лет эта территория была оккупирована фашистами. Здесь велись ожесточённые сражения. А город стал символом боёв Северо-Западного фронта. Две наступательные операции были сопряжены с потерей тысяч жизней красноармейцев.

Погибшие солдаты в санитарных захоронениях лежат десятилетиями. Те, кого удаётся идентифицировать по личным вещам и жетонам, отправляются на родину, в места призыва. А остальные - в братскую могилу, где их хоронят уже с почестями и благодарностью за мужество.

По словам поисковиков, до 1942 года у каждого бойца был при себе жетон, его ещё называют медальоном смерти. В капсуле - два свитка с личными данными: в нём указаны место призыва, имена родных, дата рождения. В случае смерти один образец забирали выжившие сослуживцы для учёта погибших, второй оставляли для опознания останков в будущем. Но мало кто корпел над смертельно ранеными и убитыми солдатами, разъединяя записки. Чаще всего уносили весь жетон, либо вовсе не притрагивались.

Но уроженцу села Зубаир Бородулихинского района Абайской области повезло. Его жетон был при нём. Да ещё и запись оказалась относительно разборчивая.

Смертельный медальон

В сентябре прошлого года, в рамках поисковых работ, участник отряда "Медведь" Олег Гайдученко наткнулся на нечто необычное на дне стрелковой ячейки. В этом уединённом и заброшенном месте, где природа постепенно поглощала следы войны, он обнаружил останки солдата. Это открытие стало началом удивительной истории.

Во время эксгумации один из самых молодых членов отряда, девятиклассник Степан Звонков, нашёл то, что мечтает увидеть каждый поисковик - смертный медальон с запиской.

Этот медальон, несмотря на свою хрупкость и пролежавшее в грунте длительное время, сохранил в себе частичку человеческой судьбы. Развернуть записку было настоящим испытанием: она была повреждена и требовала бережного обращения. Однако благодаря современным технологиям удалось восстановить текст.

Имя бойца, которому принадлежал медальон - Оразгали Айбуланович Белюбаев, казах по национальности. Уроженец села Зубаир области Абай, колхоз "Урнек". Призван на службу Бельагачским РВК 10 августа 1941 года. Жена Зейнеп - 1922 года рождения. Скончался на поле боя примерно в августе 1943-го, ровно через два года после призыва.

Все данные, которые удалось извлечь из записки, были переданы в посольство Казахстана в Москве.

Командир поискового отряда "Медведь" Игорь Тума, осознав важность найденной информации, обратился к командиру поискового отряда "Майдан Жолы" из Павлодара Александру Шитову. Он, в свою очередь, незамедлительно передал информацию своему коллеге - командиру поискового отряда "Ерлік-Данқ" в области Абай Арману Муканову. Это взаимодействие стало началом активной работы по поиску родственников солдата.

Фото: Айгуль Мустафиной.

В течение полутора месяцев волонтёры и поисковики из обоих отрядов искали ниточки, которые могли бы привести к семье Оразгали Белюбаева. Их усилия увенчались успехом: удалось установить контакт с родственниками - детьми и внуками братьев Оразгали.

Как позже выяснилось, у самого солдата детей не было, поисковики нашли его потомков по линии родных братьев.

Параллельно с этим представители молодёжного крыла поискового отряда из школы №19 города Семей провели исследование в центральном архиве области Абай. Их работа принесла плоды: они нашли записи о семье солдата в хозяйственной книге села Зубаир за 1940-1941 годы. Эти данные стали важным звеном в восстановлении истории Белюбаева.

Вся собранная информация и подтверждающие документы были незамедлительно направлены Игорю Тума, командиру отряда "Медведь". После завершения всех необходимых процедур началась работа по возвращению останков солдата Оразгали на родную землю в область Абай.

Этот процесс стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и глубокой связи между поколениями, которые продолжают чтить память своих предков

Команды смогли связаться с внучатой племянницей найденного солдата - Жанар Жолбарисовой. Родные решили вернуть его на родную землю и похоронить рядом с братьями. Гроб с останками героя, вкладыш медальона и личные вещи были переданы Айгуль Мустафиной, внучатой племяннице бойца. Именно этот момент стал для семьи символом памяти о погибшем солдате, связи поколений, и уважении к подвигам солдат.

Миссия закончилась!

Мы поговорили с Айгуль Мустафиной, которая, узнав о дедушке, бросила все свои дела и отправилась в Астану.

"Когда я узнала об этой неожиданной новости, отодвинула все дела и пошла покупать билеты. Я посчитала своим долгом отправиться за ним. Побывала в Астане, в Москве. Я была первая из тех, кто приехал по следам своих фронтовых родственников. Он младший братишка моего деда Енберли 1905 года рождения. Дед вернулся, а вот его младший брат остался на поле боя. Оразгали Белебаев пошёл на войну, когда ему было 33 года. Был женат, но детей ещё не родили. В 1942 году был ранен. Затем в 1943-м встаёт в строй и позже погибает. Его нашли в двухстах метрах от дороги", - рассказала нам подробности личной жизни и поиска Айгуль Мустафина.

Фото: Айгуль Мустафиной.

Вместе с останками были найдены сапоги, каска, медальон, перочинный нож и маслёнка. Все личные вещи солдата Белебаева передали в школьный музей его родного села Зубаир, откуда он и призывался.

"Оразгали Белебаеву вручили посмертную медаль "Шагнувшие в бессмертие. К сожалению, не осталось его фотографий. Архив сгорел. Но по рассказам наших родных и описанию останков, младший брат моего деда был высоким голубоглазым парнем. Его захоронили в селе Зубаир, рядом с его тремя покойными братьями. Все церемонии были проведены с большим уважением к усопшему, с достоинством, на высшем уровне. Когда прошли похороны и поминки, я облегчённо сказала: "Ну всё, аташка, миссия закончилась! Ты дома!", - рассказал о своих впечатлениях Айгуль Мустафина.

Фото поискового отряда "Майдан жолы".

Подготовка к захоронению и весь процесс передачи останков занял 6 месяцев. После обнаружения, в сентябре 2024 года, их передали в администрацию Губернатора Новгородской области. Там они хранились до весны 2025 года. А 14 апреля были переданы посольству Казахстана в Российской федерации. Доставка в Казахстан производилась военно-транспортным самолётом Министерства обороны РК в Астану, и 28 апреля останки были переданы поисковикам и родственникам.

Фото поискового отряда "Майдан жолы".

Поисковые движения Казахстана и России проводят важную совместную работу, в тесном сотрудничестве возвращая имена и историческую память солдатам Великой Отечественной войны.

"Каждый раз, когда поиски завершаются таким образом, сердце наполняется неописуемой радостью. К сожалению, не всегда удаётся установить личности найденных солдат и командиров РККА, и это делает каждую успешную находку особенно ценной. Осознание того, что ещё один герой завершил свою войну и будет похоронен с теми почестями, которые он заслуживает, приносит глубокое удовлетворение. На его могилу будут приходить люди, оставлять цветы и вспоминать о его подвиге. Как справедливо заметил руководитель нашего поискового объединения "Находка" Александр Морзунов: "Когда мы устанавливаем личность бойца, он возвращается из небытия. У него появляется дом, семья, родные и страна, которая будет помнить о нем навсегда. Это главная цель нашей работы", - отметил руководитель "Военно-патриотическое общество "Медведь" Игорь Тума.

За 15 лет работы павлодарского отряда "Майдан жолы" обнаружено и захоронено 321 советских солдат. Останки 9 воинов доставлены в Казахстан. Это уроженцы Павлодарской, Абайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Кзылординской областей.

Поисковые отряды Казахстана совместно с российскими коллегами передают не только останки некогда без вести пропавших солдат, но также артефакты времён войны, боевые медали и ордена, пополняя казахстанские уголки славы и экспозиции.