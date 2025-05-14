По состоянию на 1 мая 2025 года государственные инспекторы труда зафиксировали серьёзные нарушения трудового законодательства на 66 предприятиях страны, передаёт BaigeNews.kz. Общая сумма задолженности по заработной плате перед более чем 1 700 работниками составила 672 миллиона тенге.

Проверки показали масштабные проблемы: в организациях было выявлено 2 338 нарушений трудовых прав, включая невыплату заработной платы, несоблюдение норм охраны труда и неправильное оформление работников. Только в сфере труда зарегистрировано 1 920 нарушений, ещё 401 – в области охраны труда и 17 – в части занятости населения.

В ответ на это инспекторы выдали 1 283 обязательных для исполнения предписания, а также наложили штрафы на сумму более 152 миллионов тенге на руководителей предприятий-нарушителей.

Принятые меры начали давать результат: благодаря установленным графикам выплат и контролю со стороны государственных органов более 1 300 работников уже получили свою зарплату на общую сумму 355,3 миллиона тенге. В целом, благодаря действиям инспекторов, с начала года были защищены трудовые права 13,8 тысячи казахстанцев.

Министерство труда и социальной защиты населения РК отмечает, что вопросы соблюдения трудового законодательства остаются под особым контролем, и призывает работников не бояться отстаивать свои права и обращаться в соответствующие органы при возникновении нарушений.

Ранее мы сообщали, что сотрудникам "Егиндыколь Су Арнасы" не платили зарплату.