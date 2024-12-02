Долги по алиментам: злостных уклонистов сажают за решётку в Мангистау

В Мангистауской области в этом году зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела в отношении 36 лиц, которые уклонялись от выплаты алиментов (статья 139 УК РК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"На сегодняшний день 14 лицам судом назначено наказание в виде лишения свободы. К примеру, гражданин Р. на протяжении длительного времени не принимал мер по исполнению алиментных обязательств, его долг превысил 4 млн тенге. В результате суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - рассказали прокуроры.

Наряду с этим шесть лиц, имевших задолженность по алиментам на общую сумму 15,5 млн тенге, освобождены судом от уголовной ответственности в порядке статьи 68 УК, в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба.

В Мангистауской области в данное время насчитывается около 5 тыс. должников, обязанных выплачивать алименты. Лица, не принимающие меры к погашению долга, в обязательном порядке будут привлекаться к ответственности.

"Предупреждаем лиц, имеющих задолженность по алиментам, о необходимости своевременного погашения!" - говорится в обращении областной прокуратуры.

Ранее стало известно, что автомобили должников-алиментщиков собираются продавать в Астане.