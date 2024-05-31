Долги на 280 млн тенге погасили неплательщики алиментов в ЗКО

По инициативе прокуратуры Западно-Казахстанской области в регионе совместно со всеми заинтересованными органами реализован проект "10 шагов по алиментам". За период его реализации погашены долги на сумму 286,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

"В ходе совместных рейдов по обнаружению и задержанию транспортных средств, принадлежащих злостным должникам, установлены и водворены на штрафстоянки 7 транспортных средств должников с суммой задолженности по алиментам в размере 12,5 млн тенге (4 лицами сразу погашены долги на 6 млн тенге)", - говорится в сообщении.

Подворовыми обходами выявлено и привлечено к административной ответственности за неисполнение решений судов 100 должников, из них в отношении 81 лица судом применен арест и 19 лиц оштрафованы.

Начато досудебное расследование в отношении 14 злостных должников по статье 139 УК РК за неисполнение обязанностей по уплате алиментов, предусматривающей наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до 2-х лет.