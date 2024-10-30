Долги на 1,4 трлн тенге: депутата возмутила ситуация с закредитованностью казахстанцев
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Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев выступил на обсуждении трёхлетнего бюджета Казахстана. Он заявил, что ситуация с закредитованностью населения вышла из-под контроля, передаёт BaigeNews.kz.
"Наш прогноз о дальнейшем ухудшении ситуации подтвердился: за последние полтора года количество заёмщиков возросло на 27%. Сегодня уже 8,4 млн людей или более 80% от экономически активного населения имеют кредиты. Сумма просроченных выплат превысила 1,4 трлн тенге. Количество людей, попавших в эту долговую яму и включённых в как таковой "черный список", увеличилось еще на 300 тысяч и составило 1,7 миллионов", ― сказал мажилисмен.
Это всё, по его словам, наглядно демонстрирует то, что доходы населения падают.
"В связи с этим, требуются срочные меры по поддержке граждан и оздоровлению финансового рынка", ― заявил Бейсенбаев.
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