Долги казахстанского посольства в Лондоне объяснили в МИД
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал информацию в СМИ о якобы огромных долгах казахстанского посольства в Лондоне, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
"В некоторых СМИ появилась информация, что сотрудники иностранных посольств не платят некоторые выплаты в Лондоне. В этом списке оказалось и посольство Казахстана, как многим кажется с большой суммой. Я хотел бы дать пояснения, что эти данные охватывают период с 2003 по 2023 годы. Так, в 2003 году был введен сбор для въезда в центр британской столицы. А здание посольства Казахстана в Великобритании находится именно там, в зоне со сверхнизким уровнем выбросов (ultra low emission zone), где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 07 до 18:00 в рабочие дни, и с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни. Соответственно, за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию начисляется сбор", - сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, данный сбор является налогом.
"Это не штраф, и не парковочные сборы, это такого рода налог, от которого согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года дипломаты освобождены. При этом хотелось еще раз отметить, что данная информация этих издании касается неуплаты сбора, что не подразумевает штраф за нарушение ПДД. "Повезло", что наше посольство находится прямо в центре Лондона, поэтому сумма огромная", - резюмировал он.
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