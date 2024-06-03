Долги казахстанского посольства в Лондоне объяснили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал информацию в СМИ о якобы огромных долгах казахстанского посольства в Лондоне, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"В некоторых СМИ появилась информация, что сотрудники иностранных посольств не платят некоторые выплаты в Лондоне. В этом списке оказалось и посольство Казахстана, как многим кажется с большой суммой. Я хотел бы дать пояснения, что эти данные охватывают период с 2003 по 2023 годы. Так, в 2003 году был введен сбор для въезда в центр британской столицы. А здание посольства Казахстана в Великобритании находится именно там, в зоне со сверхнизким уровнем выбросов (ultra low emission zone), где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 07 до 18:00 в рабочие дни, и с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни. Соответственно, за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию начисляется сбор", - сообщил Айбек Смадияров.