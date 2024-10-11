Долг в 11 млн тенге взыскали прокуроры с алиментщика

В Жамбылской области был выявлен факт долга по алиментам на сумму 11,2 млн тенге. Это произошло в Шуском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.



Гражданин С. не оплачивал алименты на содержание трех несовершеннолетних детей от предыдущего брака с гражданкой Н. с 2015 года.

"25.07.2024 года по материалам, зарегистрированным в КУИ прокуратуры района, ОП Шуского района в отношении должника начато досудебное расследование по статье 139 УК. В ходе расследования установлено, что должником в 2018 году приобретен дачный участок в массиве Жемчужина города Шу, оформление которого произведено на его нынешнюю супругу.



По достигнутому согласию сторон, земельный участок передан в счет возмещения задолженности по алиментам и 25.09.2024 года досудебное расследование прекращено за примирением сторон", ― говорится в сообщении.

Принятые меры позволили установить скрытое имущество, за счет которого произведено полное погашение задолженности по алиментам.