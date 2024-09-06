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Долг по ипотеке помогли закрыть призёру Паралимпиады его коллеги

Сегодня, 15:41
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olympic.kz Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: olympic.kz

Сотрудники Минцифры поздравили коллегу Еркина Габбасова с серебряной медалью, завоёванной на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz

"Мы очень гордимся тем, что среди нас есть спортсмен, который принёс Казахстану первую медаль в паралимпийской стрельбе. Еркин работает в Кокшетауском специализированном центре обслуживания населения с 2014 года. Его путь к успеху — это история упорства и силы духа", - отметили в ведомстве. 

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев лично поздравил атлета, вручил ему благодарственное письмо и медаль "Үздік цифрландырушы".

"Министерство решило помочь Еркину в закрытии долговых обязательств по ипотеке и дополнительно выдало сертификат на 7 миллионов тенге", - сообщили в Минцифры.

Габбасов завоевал "серебро" в пара стрельбе из пневматической винтовки (категория SH1). В финале он набрал 247.3 очка.

 

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