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Документы из ЦОНа теперь могут доставить на дом экспресс-доставкой
Готовые документы из ЦОНа теперь можно заказать на дом, их привезут курьеры сервиса "Яндекс Доставка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".
Время доставки в среднем составит один час. Получить таким образом можно документы по 150 видам популярных государственных услуг. Среди них справки о рождении, заключении и расторжении брака, дубликаты военных билетов, госрегистрация права собственности на недвижимое имущество, апостилированные документы об образовании.
При этом получить с курьером удостоверение личности, паспорт или водительское удостоверение не получится, эти документы передаются лично в руки.
Воспользоваться доставкой документов могут жители 17 городов. Это Астана, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Тараз, Кызылорда, Петропавловск, Актау, Павлодар, Шымкент, Семей, Атырау, Караганда, Уральск, Талдыкорган, Костанай и Актобе. В ближайшее время ожидается добавить в зону покрытия услуги Туркестан, Экибастуз и Конаев.
По готовности документов пользователю на смартфон приходит SMS с номера 1414 с предложением оформить доставку готовых документов на портале express.gov4c.kz. Далее нужно заполнить форму, указать адрес доставки, номер телефона и оплатить доставку.
Курьер будет назначен сразу, а точное время доставки будет определено спросом на услуги курьеров в конкретном районе в момент заказа, расстоянием до пункта назначения и ситуацией на дорогах. В среднем оно составит один час. Статус доставки можно отслеживать в приложении Яндекс Go или через виджет карты, ссылка на которую придет в SMS.
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