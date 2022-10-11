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Документы ещё двоих кандидатов в президенты получила ЦИК Сегодня, 19:16
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Документы ещё двоих кандидатов в президенты получила ЦИК

В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан представлены документы Фатимы Бизаковой и Бакыта Жанабаева, передаёт BaigeNews.kz

Бизакову кандидатом в Президенты РК выдвинуло республиканское общественное объединение "Практическая психология". Второго кандидата - ОО "Казахстанская лига любителей футбола".

 

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#выборы #кандидат #ЦИК
Журналист
Сегодня, 19:16
139
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