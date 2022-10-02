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кадр из фильма "Ұстаз" Сегодня, 12:21
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Фото: кадр из фильма "Ұстаз"

Документальный фильм о работе учителей сняли в Казахстане

Ко Дню учителя Минпросвещения подготовило документальный фильм о работе педагога, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отмечают, что в фильме показаны будни учителей, их значимость и важность, достижения, интересы, опыт и знания.

 

Как отметил на своей странице в Facebook Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, учитель - не только профессия, но и призвание и просветительская миссия. 

"Каждый день вы передаёте детям знания, помогаете раскрыть их таланты,  поддерживаете детей и прививаете правильные ценности. Сегодня система образования – это огромная отрасль, в которой трудятся около 500 тысяч наших педагогов. Став Президентом, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сразу же поручил принять все меры для поддержки учительского корпуса", – написал министр.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что в 2019 году был принят закон "О статусе педагога", который создал условия для освобождения педагогов от излишней отчетности, несвойственных функций. Введены новые и  увеличены действующие  доплаты  за квалификационную категорию, степень магистра, за классное руководство, проверку тетрадей и др. Также благодаря решениям Главы государства уже несколько лет ежегодно зарплата  педагогов повышается на 25%.

"В этом году мы учредили специальную  награду всем педагогам, работающим более 25 лет,  потому что такая верность профессии достойна особого отношения и поддержки. Мы приняли решение освободить от сдачи НКТ педагогов, имеющих педстаж  более 30 лет, для получения категорий и ежемесячных доплат", – сообщил Аймагамбетов.

Он также подчеркнул, что с сентября подавляющее большинство школ страны перешли на пятидневку.  

"Мы решили учителям этих школ предоставить субботу в качестве дополнительного выходного дня, чтобы вы могли уделять больше внимания себе и близким. В январе следующего года зарплата всех педагогов школ, колледжей и организаций  допобразования будет увеличена еще на 25%. Также в следующем году по поручению Президента страны существенно вырастет заработная плата всех педагогов детских садов. И мы будем продолжать работать в этом направлении и создавать еще более комфортные условия для вас", – написал министр.

Асхат Аймагамбетов рассказал о том, что часто посещает городские и сельские школы и любит общаться с коллегами.

"Видя вашу работу, горящие глаза и любовь к выбранному делу, хочу выразить благодарность за ваше трудолюбие, преданность профессии и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и благополучия! 
С праздником, уважаемые коллеги! С Днем учителя!", - поздравил педагогов глава Минпросвещения.

 

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#учитель
Журналист
Сегодня, 12:21
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