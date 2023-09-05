Документальный фильм "Новая экономика. Благополучие народа" представил ТРК Президента РК

Телерадиокомплекс Президента РК представил документальный фильм о послании президента народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В фильме показано, как проходило совместное заседание палат парламента, где было озвучено послание, перечислены воплощенные в жизнь и находящиеся на стадии реализации инициативы главы государства.

Также рассказывается о том, какие ключевые направления развития Казахстана определил Касым-Жомарт Токаев в нынешнем послании народу, какие шаги будут предприняты для модернизации существующей модели развития страны, подробно рассмотрены основные аспекты, связанные с идеей "новой экономики" и благополучием народа.

Документальный фильм "Новая экономика. Благополучие народа" доступен к просмотру на YouTube канале ТРК Президента РК.