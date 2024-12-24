В Павлодаре конфликт довёл до суда пассажира и водителя такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Поздним вечером 50-летний хирург возвращался с женой из караоке-бара. Супруги были навеселе и вызвали такси. По пути домой на пересечении улиц Ломова – Катаева доктор нецензурно потребовал у водителя сократить путь, повернув на Катаева.

Возмущённый водитель обернулся к сидящему на заднем сидении пассажиру, попросив не разговаривать с ним в таком тоне. В ответ таксист получил удар в скулу, а затем в затылок.

Из материалов суда следует, что водитель немного проехал, остановился и, вытащив обидчика из автомобиля, ударил его в лицо. В ответ нетрезвый пассажир попытался пнуть оппонента в пах. Защищаясь, таксист отбился рукой и получил перелом шиловидного отростка правой локтевой кости со смещением.

Супруга доктора вызвала полицию. Таксисту в ту же ночь наложили гипс. Врач обратился за медпомощью на следующий день, в стационаре ему диагностировали перелом носа и сделали операцию.

Хирург в суде вину не признал. Но её подтвердили показания потерпевшего и экспертов. Заявленный таксистом гражданский иск к подсудимому суд признал частично и приговорил доктора к общественным работам на 300 часов.