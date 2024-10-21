"Доказать всем, что я не такая": почему глава Wildberries решила стать успешной бизнесвумен

Генеральный директор и основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (ранее – Бакальчук) на площадке Центральноазиатского женского форума BeWoman в Алматы рассказала о том, что повлияло на её решение стать бизнесвумен, о своих принципах жизни и подходе к воспитанию детей.

В этом году Татьяна Бакальчук объявила о разводе и сменила фамилию на Ким. Она рассказала, как чувствует себя в новом статусе.

"Я как будто сбросила с себя оковы и дышу впервые за много лет полной грудью, и абсолютно счастлива",– поделилась глава Wildberries.

Татьяна Ким рассказала, что выросла в обычной семье в Московской области и в детстве часто сталкивалась с буллингом, несправедливостью, нередко чувствовала себя "белой вороной". Но всё это, по мнению предпринимательницы, сыграло определённую роль в её жизни и, возможно, повлияло на решение заняться бизнесом.

"Все мы – результат продукта накопленного опыта и всех тех событий, которые с нами происходили. Конечно, факт того, что мы оказались одной корейской семьей в российской глубинке, тоже сказался. У родителей в отношении меня, сестры и брата были завышенные требования, так как мы представляли не только семью, но и всю нацию. Это накладывает отпечаток, и ты понимаешь, какой на тебе груз ответственности. Было много несправедливого и, конечно, это повлияло на моё обострённое чувство справедливости. Я взрываюсь, когда что-то происходит неправильно и нечестно. Такой вот я борец за добро и справедливость", – поделилась Татьяна Ким.

И привела один случай несправедливого отношения к ней в детстве.

Добираясь на учёбу в педагогический университет на общественном транспорте, ей приходилось доказывать контролёрам, что она студентка.

"Я покупала билет за полцены, но контролёры мне не верили и говорили, что я торгую где-то на рынке, а студенческий билет купила в переходе. Наверное, из-за таких ситуаций у меня выработалось повышенное чувство справедливости, выработалось желание доказать всем, что я не такая, как обо мне думают. Причём нужно доказать, что я не сама по себе хороший человек, а мы, корейцы, – умные, хорошие, интеллигентные, миролюбивые. Думаю, это всё сильно закалило мой характер", – поделилась предприниматель.

Она также рассказала о том, как воспитывает своих семерых детей. Глава Wildberries отмечает, что она не требует от детей учиться на одни пятёрки, но ограничивает использование гаджетов.

"К воспитанию детей я подхожу как управленец. Говорю, какие у нас цели, куда мы идём. Но при этом у моих детей есть свобода, потому что я их ориентирую не на достижение конкретного результата. Мне важно, чтобы они ответственно подходили к заданию, которое на себя берут, были хорошими людьми, занимались спортом и много читали. Ограничиваю использование гаджетов. Говорят, что топ-менеджеры корпорации Google запрещают своим детям брать в руки гаджеты до определённого возраста. Я считаю, тому есть объяснение: гаджеты сразу дают удовлетворение, в котором нуждается наш мозг, а мозг потребляет там, где проще, поэтому пока у ребёнка незрелое психоэмоциональное восприятие, использование гаджетов лучше ограничивать", – считает Ким.

Предпринимательница прошла сложный путь, но своим детям она предоставляет право выбора и не ограждает их от сложностей, считая, что они в силу своего характера со всем справятся.

"Они переняли от моей мамы и меня такой же характер. Поэтому мы вместе определяем те векторы, в которых они точно должны развиваться, например, получить высшее образование, заниматься спортом, правильно питаться. Будут ли они бизнесвумен или нет – пока вопрос открытый. Но я точно знаю, что каждая из них очень сильная. У каждой есть увлечения, способности и таланты, развивая которые они точно смогут быть независимыми девушками", – рассказала предприниматель.

Не так давно в Казахстане ужесточили наказание за бытовое насилие. Татьяна Ким высказалась о том, как обстоят дела с бытовым насилием в Казахстане и России.