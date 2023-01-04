Лента новостей
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 17:40 0
- Филиал Наццентра экспертизы оштрафовали на два миллиона тенге в Мангистау 17:40 3
- 15 человек получили ожоги от фейерверков в Казахстане 17:34 21
- Аймагамбетов оценил проделанную на посту министра работу 17:20 82
- Лавина сошла в районе "Шымбулака" в Алматы 16:52 259
- Мурат Журебеков освобождён от должности первого вице-министра энергетики РК 16:51 246
- Спасатели открыли выезд из Астаны в сторону Павлодарской области 16:49 160
- Доходы туркомпаний резко выросли в Казахстане 16:35 155
- 65 участков дорог закрыты в Казахстане 16:25 186
- Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда 16:05 274
- Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей 16:03 257
- Девять человек погибли в ДТП на дорогах Казахстана с начала года 16:01 189
- Карагандинских водителей наказывают за выезд на закрытые трассы 15:51 296
- В Астане из-за потепления закрыли каток на реке 15:41 185
- Пять убийств произошло в праздничные дни в Казахстане 15:29 933
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 15:21 243
- Убийство известного бизнесмена в Уральске: дело передано в суд 14:56 347
- Вдвое увеличилось число случаев скарлатины и ветрянки в Казахстане 14:24 304
- Даурен Абаев написал прощальный пост о своей работе министром 14:03 890
- В аэропорту Астаны отменили и задержали 45 авиарейсов 13:52 329
- Осадки и метели ожидаются почти по всему Казахстану 13:31 274
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 13:15 527
- На блок-постах скопилось более тысячи автомобилей - МЧС 12:52 468
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 12:32 957
- Кайрат Боранбаев рассказал о многомиллиардных "хищениях" в нацкомпаниях 12:24 5108
- Закопанных в снег людей спасли в ВКО 11:57 1120
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 11:48 827
- На экибастузской ТЭЦ восстановили водоснабжение 11:47 245
- Кровь и её компоненты стали чаще сдавать доноры в Казахстане 11:36 291
- Президент назначил нового министра юстиции 11:09 1239
- Спасатели вытащили из снежного плена 326 человек в Жамбылской области 11:02 353
- Более двух тысяч грузовиков снега вывезли за ночь из Астаны 10:56 305
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 10:48 890
- Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев 10:40 651
- Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития 10:37 485
- Новым министром экологии и природных ресурсов стала Зульфия Сулейменова 10:29 947
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 10:21 588
- 28 рейсов задержали в Астане из-за непогоды 10:06 342
- Закрытыми остаются дороги в 8 областях Казахстана 09:59 346
- В трёх регионах Казахстана идёт снижение объёмов строительных работ 09:46 359
- Ветер повалил опорные столбы линии электропередач в Жамбылской области 09:28 409
- Один пациент умер, ещё 87 заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 09:17 310
- Казахстанцев предупредили о возможности задержек и отмен авиарейсов 08:52 501
- Удар стихии: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 08:40 423
- Роналду сделал первые заявления в качестве игрока "Ан-Насра" 08:00 520
- "Мой ответ мало кому понравился": Бибисара Асаубаева прокомментировала своё высказывание 07:30 10369
- У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик 06:03 1069
- Казахстанские школы могут обрести академическую свободу 05:28 487
- В Алматинской области нашли пропавшую семью из семи человек 04:51 1318
- Более 230 машин вызволили дорожники из снежного плена 03:37 565
- Дорогу из Атбасара в Астану закрыли из-за непогоды 02:19 351
- "Барыс" начал 2023 год с победы в матче 01:24 452
- Пять авто столкнулись на трассе Аркалык-Торгай 00:16 503
- Полуторагодовалый ребенок погиб, подавившись морковью в ЗКО 03.01.2023 1721
- ЧС в Экибастузе: сотрудники ДЧС привлечены к ликвидации последствий аварии 03.01.2023 481
- Еще 57 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области 03.01.2023 458
- Сотни автомобилей застряли на трассах Карагандинской области 03.01.2023 696
- Режим ЧС объявлен в Жанатасе 03.01.2023 616
- В восьми регионах Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 03.01.2023 561
- Арманжан Байтасов назвал причину перегруженности курорта "Шымбулак" в выходные дни 03.01.2023 1015
- Турция выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия 03.01.2023 902
- Пятые сутки ищут пропавшую девочку в Шымкенте 03.01.2023 12218
- Токаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере 03.01.2023 622
- Оставаться дома в непогоду призывают водителей в Казахстане 03.01.2023 489
- Уникальную технологию обследования внутренних органов освоили отечественные врачи 03.01.2023 676
- 1 января казахстанцы вызвали скорую помощь более 33 тысяч раз 03.01.2023 719
- Казахстан занял первое место в рейтинге боксёрских ассоциаций 03.01.2023 824
- Более 500 функций правительства передадут министерствам и акиматам - Смаилов 03.01.2023 785
- В Талдыкоргане нашли "похищенного" 15-летнего школьника 03.01.2023 2058
- В Алматы ищут злоумышленника, "заминировавшего" ТД "Адем" 03.01.2023 785
- О политической повестке 2023 года рассказал Ерлан Карин 03.01.2023 580
- Дважды оправданному по делу об убийстве павлодарцу присудили компенсацию 03.01.2023 892
- Глава государства подписал закон об обеспечении безопасности лиц, подлежащих госзащите 03.01.2023 602
- В семи регионах Казахстана закрыли дороги из-за метели 03.01.2023 722
- "Читающая школа": о результатах проекта за 2 года рассказал глава Минпросвещения 03.01.2023 507
- Токаев подписал законы, ужесточающие наказание за экологический вандализм 03.01.2023 517
- Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет 03.01.2023 533
- Принц Гарри пожаловался на Букингемский дворец перед выходом своей автобиографии 03.01.2023 741
- Полицейские продолжают спасать застрявших на трассе водителей 03.01.2023 500
- Казахстанская лёгкая промышленность нашла новые точки роста в 2022 году 03.01.2023 598
Доходы туркомпаний резко выросли в Казахстане
По итогам трёх кварталов туристские операторы и агентства заработали 185,11 миллиарда тенге. Это почти в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда еще не действовали пандемийные ограничения, передаёт BaigeNews.kz.
Третий квартал, на который приходится пора отпусков, является традиционно благоприятным для отрасли. Однако так много он не приносил еще никогда - 109,82 миллиарда тенге. Для сравнения: в 2021 году показатель июля-сентября составлял 17,99 миллиарда тенге, в 2020 – 7,04 миллиарда тенге, в 2019 – 16 миллиарда тенге, в 2018 – 11,32 миллиарда тенге.
К слову, весомый вклад в итоговый результат внес и второй квартал - 55,49 миллиарда тенге.
В целом туркомпании быстро оправились от пандемии – уже в 2021 году их доходы почти вернулись к прежнему уровню. Однако объяснить скачок, произошедший в 2022 году (три квартала), достаточно сложно.
Росту доходов мог поспособствовать ряд факторов. В их числе отмена ПЦР-тестов и ковидных паспортов, увеличение стоимости турпутевок более чем на 30%. Однако он не должен быть таким резким, учитывая, что покупательская способность казахстанцев, как и туристские потоки еще не восстановились.
-
Trend news
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 13:15 527
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 12:32 957
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 11:48 827
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 4487
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 5810
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1096
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1015
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 11875
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3147
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1678
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1178
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3779
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7242
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 35558
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41297
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1922
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1747
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1661
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1539
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1321
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2620
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1978
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 111867
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43915
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62079
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1842
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13353
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7344
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2039
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2385
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46513
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25621
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2589
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2690
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20701
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2287
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8188
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47648
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17281
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3717
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5847
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3414
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4565
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5825
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8609
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4188
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46677
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3529
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4384
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10439
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70268
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13871
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6865
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16516
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20510
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6354
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3912
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37732
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4322
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5210
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49605
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9529
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13809
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5672
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56999
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4808
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23326
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11799
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6310
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4888
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7439
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6452
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5223
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 5126
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7973
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5573
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39638
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23642
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11922
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 9112
-
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 15:21 243
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 10:48 890
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 10:21 588
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1004
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 938
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1233
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1409
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1965
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3698
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3727
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3720
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2113
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2015
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2210
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2014
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2084
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2480
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3145
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2915
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3439
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3310
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3201
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4260
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4171
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4528
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4989
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4920
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5162
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5003
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5146
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5810
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5925
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6096
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6198
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5850
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6362
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6062
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6140
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6124
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6288
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6622
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6310
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6553
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6690
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6701
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6884
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7358
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7636
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7449
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7850
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7511
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7560
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7547
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7420
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7862
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8169
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7808
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26135
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8244
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7959
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7994
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13232
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8804
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17510
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15460
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15529
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16276
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14956
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19545
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16139
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17659
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18791
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18205
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15702
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16231
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35554
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17344
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20487
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16314
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17514