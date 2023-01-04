Доходы туркомпаний резко выросли в Казахстане

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По итогам трёх кварталов туристские операторы и агентства заработали 185,11 миллиарда тенге. Это почти в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда еще не действовали пандемийные ограничения, передаёт BaigeNews.kz.

Третий квартал, на который приходится пора отпусков, является традиционно благоприятным для отрасли. Однако так много он не приносил еще никогда - 109,82 миллиарда тенге. Для сравнения: в 2021 году показатель июля-сентября составлял 17,99 миллиарда тенге, в 2020 – 7,04 миллиарда тенге, в 2019 – 16 миллиарда тенге, в 2018 – 11,32 миллиарда тенге.

К слову, весомый вклад в итоговый результат внес и второй квартал - 55,49 миллиарда тенге.

В целом туркомпании быстро оправились от пандемии – уже в 2021 году их доходы почти вернулись к прежнему уровню. Однако объяснить скачок, произошедший в 2022 году (три квартала), достаточно сложно.

Росту доходов мог поспособствовать ряд факторов. В их числе отмена ПЦР-тестов и ковидных паспортов, увеличение стоимости турпутевок более чем на 30%. Однако он не должен быть таким резким, учитывая, что покупательская способность казахстанцев, как и туристские потоки еще не восстановились.