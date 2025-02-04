На заседании Правительства министр транспорта Марат Карабаев доложил о значительном росте доходов от платных дорог, передаёт BaigeNews.kz. В 2024 году сумма поступлений достигла 48 млрд тенге. В текущем году планируется ввод дополнительных 4 тыс км платных участков, что позволит увеличить доходы до 60 млрд тенге. В следующем году эта цифра может вырасти до 100 млрд тенге.



"При этом рассматривается вопрос о том, чтобы часть средств, полученных с платных дорог, направить на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ", — отметил министр.

С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжают вводить поэтапно статус "платной дороги". На данный момент по всей стране действует платная дорожная система протяженностью 3,2 тыс. км.



Кроме того, министр упомянул развитие сервисных объектов вдоль дорог. В стране функционируют 1 446 сервисных объектов, 90% из которых соответствуют национальным стандартам. В 2025 году планируется довести этот показатель до 100%, а также привлечь крупных инвесторов для строительства более 400 современных сервисных объектов.

