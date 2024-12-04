Доходы квазигосударственного сектора будут подотчётны Парламенту и обществу
Также установлено ограничение использования средств Национального фонда.
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Мажилис принял новый Бюджетный кодекс РК и направил его на рассмотрение в Сенат, передает BaigeNews.kz.
В рамках него регламентирована деятельность субъектов квазигосударственного сектора во взаимоотношениях с бюджетом. В частности, утверждена норма по зачислению в бюджет не менее 50% от дивидендов, полученных от портфельных компаний Фонда национального благосостояния и не менее 70% от суммы чистого дохода остальных субъектов квазигосударственного сектора.
Также установлено ограничение использования средств Национального фонда только на объекты критической инфраструктуры и общестранового значения.
Помимо этого, теперь предусмотрено информирование Парламента о проводимых корректировках республиканского бюджета. В целом усиливается парламентский контроль за бюджетом. В том числе усилен парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора через отчёты об использовании чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, и установление в законе о республиканском бюджете лимита их внешних заимствований.
Напомним, на трансферты в бюджет планируют изъять из Нацфонда до 900 млн долларов.
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