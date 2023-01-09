Доходы казахстанцев выросли на 17% за год

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76% составили доходы от трудовой деятельности.

Доходы населения в третьем квартале 2022 года достигли 245 500 тенге, что на 16,5 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. В аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 210 700 тенге.

В региональном разрезе наибольшие доходы зарегистрированы у населения столицы: 339 000 тенге в среднем на душу населения — на 15,7 процента больше, чем годом ранее.

На второй строчке оказалась Карагандинская область: 332 300 тенге, плюс 21,4 процента. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область: 312 700 тенге, годовой рост — на 31,8 процента.

Наименьшие доходы наблюдались у жителей Туркестанской области: всего 156 400 тенге на душу населения — на 15,6 процента больше, чем годом ранее, однако более чем на треть меньше, чем в среднем по РК.

Большую часть доходов (76,3 процента) казахстанцы получили от трудовой деятельности: 180 400 тенге — на 21,9 процента больше, чем годом ранее. Из них 157 200 тенге составил доход от работы по найму, 23 200 тенге — доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

Социальные трансферты увеличились всего на 3,3 процента за год, до 55 100 тенге. Из них 44 800 тенге составили пенсии, 9 100 тенге — пособия, 1 000 тенге — стипендии, 239 тенге — АСП и жилищная помощь.

Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты выросли на 6,2 процента, до 5 500 тенге.