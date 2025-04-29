По итогам 2024 года доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов казахстанцев продолжила снижаться. Согласно данным выборочного обследования домохозяйств, проведённого Бюро национальной статистики, средний доход на душу населения составил 110,7 тысяч тенге в месяц, из которых 21% (23,3 тысяч тенге) пришлось на пенсии, пособия, адресную социальную помощь, жилищные выплаты и стипендии, передаёт BaigeNews.kz.

Доля соцтрансфертов уменьшилась за год на 0,5 процентного пункта. Это четвёртое снижение подряд.

Хотя пандемийные 2020–2021 годы, когда доля социальных выплат в доходах достигала максимальных за десятилетие значений (28,6% и 25,8%), были исключительными, даже в сравнении с допандемийным 2019 годом зафиксировано снижение. Нынешний уровень зависимости от соцвыплат стал минимальным за последние семь лет.

На фоне сокращения роли социальных выплат наблюдается рост доли доходов от трудовой деятельности. В 2024 году они составили 75,2% совокупного дохода населения, что выше, чем в 2019 году. Особенно заметный рост показала Северо-Казахстанская область, где доля трудовых доходов выросла до 65,3%.

Оставшиеся 3,8% денежных доходов казахстанцев пришлись на другие источники: помощь родственников, алименты, доход от собственности и прочие поступления.

Таким образом, данные свидетельствуют о продолжающемся тренде на повышение финансовой самостоятельности населения.