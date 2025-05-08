За первые четыре месяца 2025 года в государственный бюджет Казахстана поступило 7,6 триллиона тенге при плане в 6,7 триллиона. Доходы перевыполнены на 925 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минфин РК.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составил 1,4 триллиона тенге, или 21,7%.

Республиканский бюджет получил 4,4 триллиона тенге (исполнение — 102,3% от плана), что на 971,3 миллиарда тенге больше, чем в прошлом году. Темп роста составил 128,2%.

Местные бюджеты показали более высокое перевыполнение — 134,5%. При запланированных 2,4 триллиона тенге фактические поступления составили 3,2 триллиона, что на 387,2 миллиарда тенге больше, чем за тот же период прошлого года.

Дополнительные 300 миллиардов тенге поступили благодаря усилению налогового и таможенного администрирования, а также цифровизации фискальных процессов.