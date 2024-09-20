Доходы бюджета вырастут, инвесторы останутся – что думают эксперты о проекте нового Налогового кодекса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать новый Налоговый кодекс и учесть в нём повышение эффективности налоговых льгот. А именно, по словам главы государства, необходимо сохранить те из них, которые реально стимулируют бизнес. По видению президента, новый кодекс должен способствовать упрощению процедур налогообложения, снижению административных барьеров для бизнеса и повышению конкурентоспособности экономики страны.

Что думают о проекте Налогового кодекса эксперты, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

"Экспертному сообществу дали время, чтобы детально обсудить нормы и статьи будущего Налогового кодекса. Основной посыл нового документа – стимулирование и развитие бизнеса. Поэтому будут пересматриваться налоговые льготы, налоговые ставки, в частности, КПН для банковского сектора, прогрессивная шкала ИПН. То есть в новом кодексе будет предусмотрено, чтобы маржинальный бизнес платил больше налогов, например, банковский сектор, горно-рудный. Будут пересмотрены экспортные пошлины не только на нефть, но и на твёрдые полезные ископаемые. В целом, налоговые ставки будут пересматривать, чтобы решить проблемы с доходной частью бюджета. Но я не думаю, что новый Налоговый кодекс как-то распугает инвесторов, их больше могут напугать коррупционные риски", – говорит директор некоммерческой организации Integrity Astana экономист Жанат Нургалиев.

Он считает, что вносить поправки в действующий с 2008 года Налоговый кодекс нет смысла, потому что больше половины статей в нём будут меняться

По мнению бизнесмена и политолога Аладина Мустафаева, одним из ключевых аспектов, который может быть учтён при разработке нового кодекса, является улучшение налогового климата для предпринимателей и инвесторов.

"Это может включать в себя снижение налоговых ставок, упрощение процедур уплаты налогов, устранение двойного налогообложения и другие меры, направленные на создание благоприятной среды для бизнеса. Кроме того, новый Налоговый кодекс может способствовать борьбе с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов, что позволит увеличить доходы бюджета и обеспечить финансовую устойчивость страны", – отмечает политолог.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что стране давно нужен новый Налоговый кодекс, потому что действующий, как и закон "О банках и банковской деятельности", похож на лоскутное одеяло из-за постоянных дополнений и не смотрит в сторону бизнеса.

"Так как в Казахстане движущей силой является бизнес, то ему надо понимать, за что платить налоги, сколько и как это администрировать. Все эти вопросы часто провисают, потому что общественные отношения в целом становятся сложнее: появились финтех, много новых видов бизнеса, различных способов платежей. Именно для этого нам время от времени нужно обновлять Налоговый кодекс, предусматривающий все изменения", – считает Расул Рысмамбетов.

Финансист заметил, что проект нового Налогового кодекса должен быть тщательно обсуждён с экспертным сообществом и учитывать развитие различных регионов страны.

"Все регионы Казахстана развиваются по-разному, они просто не могут развиваться с одинаковой динамикой в одинаковых отраслях. Костанай сеет зерно, Алматы развивает бизнес, Астана распределяет налоги, поэтому новый документ должен учитывать развитие различных регионов, дать им больше полномочий. Как уже известно, ИПН и розничный налоги остаются в регионах и они будут нести больше ответственности за своё же развитие", – отмечает Расул Рысмамбетов.

В целом эксперты считают, что разработка нового Налогового кодекса для Казахстана может стать важным шагом на пути к модернизации налоговой системы страны, улучшению бизнес-климата и стимулированию экономического роста.