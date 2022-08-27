Доходы бюджета-2023 увеличатся почти на четверть к оценке 2022 года - Смаилов

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал одобренный кабмином проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Также на заседании правительства были одобрены проект прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, проекты законов "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2023-2025 годы", "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы".

Премьер привёл некоторые прогнозные показатели из проекта трёхлетнего бюджета:

"Рост валового внутреннего продукта в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 4-4,1%. Среднегодовой уровень инфляции планируется со снижением до 3-4% к 2025 году. Доходы республиканского бюджета в 2023 году увеличатся на три триллиона тенге или на 27% к оценке текущего года. Таким образом, мы обеспечиваем высокий уровень темпов роста собственных доходов республиканского бюджета".

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет будут значительно снижены. В 2023 году на 1,4 триллиона тенге, в 2024 году - ещё на 800 миллиардов тенге и на 500 миллиардов тенге в 2025 году, сказал глава кабмина.

Гарантированный трансферт не будет превышать объёма поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора. А рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учётом цели по инфляции.

"В целом проект бюджета сбалансирован. Бюджет является социальным. На социальную сферу в 2023 году предусмотрено 8 триллионов тенге. В реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация. В целом расходы данного блока планируются в 2023 году в сумме 2 триллиона тенге. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств", - отметил премьер.

Все одобренные правительством проекты документов будут направлены на рассмотрение парламента.

Сообщалось, что правительством разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023-2027 годы. В них заложен прогноз курса доллара.