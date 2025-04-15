В марте доходы авиаперевозчиков от пассажирских рейсов составили 60,3 миллиарда тенге. В пересчёте на сопоставимые цены это на 18,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Падение стало рекордным с декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков DATA HUB.

Если не учитывать инфляцию и рост цен на авиабилеты, то снижение в номинальном выражении составило 10 процентов по сравнению с мартом прошлого года. Количество перевезённых пассажиров также уменьшилось — на 5,2 процента, до 1,1 миллиона человек. Пассажирооборот (объём перевозок с учётом расстояния) сократился на 3,7 процента, до 2,2 миллиарда пассажиро-километров.

Тем не менее аналитики отмечают, что и число пассажиров, и общий пассажирооборот остаются на довольно высоком уровне. Однако по сравнению с прошлым мартом средний доход от одного пассажира снизился: 52,7 тысячи тенге в 2025 году против 55,7 тысячи в 2024-м.