Доход от пенсионных накоплений: в ЕНПФ заявили, что поводов для паники нет

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На днях СМИ облетела новость о том, что казахстанцы недосчитались денег на своих пенсионных счетах. У ЕНПФ сложился отрицательный инвестиционный доход в размере 254 миллиарда тенге. В фонде заявили, что доход пенсионных накоплений нужно рассматривать в долгосрочном периоде и тогда поводов для паники не будет, передаёт BaigeNews.kz.

"Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Переоценка пенсионных активов производится еженедельно по итогам первого рабочего дня и в последний день каждого месяца. Если по итогам переоценки, проведённой 6 марта 2023 года, сложился отрицательный инвестиционный доход в размере 254 миллиарда тенге, то переоценка 13 марта принесла доход в размере 344 миллиарда тенге", - отметили в ЕНПФ.

В фонде заявили, что наиболее значимые показатели в структуре полученного дохода следующие: доходы от валютной переоценки инвестиционного портфеля пенсионных активов составили 136 миллиардов тенге, внешние активы выросли в цене на 81,5 миллиарда тенге, доходы от рыночной переоценки финансовых инструментов составили 99 миллиардов тенге.

"В основном на увеличение рыночной переоценки повлиял рост рыночной стоимости облигаций Министерства финансов Республики Казахстан и правительственных бумаг иностранных эмитентов. Неделей раньше по этим же инструментам наблюдалась отрицательная динамика", - заявили в ЕНПФ.

Инвестиционный доход, распределяемый на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, зависит от ситуации на финансовом рынке в целом, поскольку складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении. При этом диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений в долгосрочном периоде.