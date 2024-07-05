Доход от 70 тысяч: места в "Жасыл Ел" закончились до официального старта сезона в Павлодаре
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Старт юбилейного двадцатого сезона "Жасыл ел" сегодня дали в Павлодаре. Более двух тысяч молодых ребят смогут заработать в летний период, а также улучшить экологию региона. Принимать заявки от желающих начали ещё в марте, сегодня свободных мест уже нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Школьники и студенты собрались в Павлодаре, чтобы торжественно дать старт 20-му сезону "Жасыл ел". Многие оказались в рядах бойцов впервые, но признаются, что это отличный способ заработать летом, чтобы помочь родным финансово.
Валерия Белоусько живёт в Щербактинском районе Павлодарской области. Говорит, трудится уже неделю. Есть предложения по работе в сёлах и другие, но её выбор пал именно на "Жасыл ел", потому что захотела сделать что-то важное для родного края.
"В этом году по программе "Жасыл ел" пришла впервые. Я окончила 10 класс и таким образом решила подзаработать. Мы облагораживаем территорию Щербакты. Следим за деревьями, цветами, убираем мусор. Помогаем в родном селе, каждый день стараемся делать его лучше", - рассказала Валерия.
Ежегодно в Павлодарской области в "Жасыл ел" идут работать более двух тысяч человек из числа молодёжи. Основное направление — экологическое. Больше всего ребят трудится в городах. Вместе с тем, есть такие отряды волонтёрские, творческие. Самый высокооплачиваемый — строительный. Жасылелевцы за многие годы успели поработать на разных объектах региона.
"Участвуют в строительстве жилья, сооружении школ и больниц. Таких примеров очень много: микрорайон Усольский, Сарыарка, Достык, спорткомплекс "Баянтау", трубопрокатный завод по выпуску бесшовных труб, онкологический диспансер и многие другие важные стратегические объекты нашего региона", - сказал заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек.
Активисты трудятся в течение месяца, график работы у совершеннолетних - полный день, у тех, кому ещё нет 18 лет - сокращённый. При этом заявки на новый сезон стали принимать ещё в марте, и учитывая, что направление "Жасыл ел" популярное, до открытия сезона мест фактически не осталось.
В областном штабе отмечают, что желающих все равно ждут. Бывает такое, что некоторые записавшиеся в ряды бойцов отказываются от участия. Поэтому шанс попасть ещё есть.
"Заработная плата - самый интересный вопрос для наших бойцов, она зависит от выбранного направления. Если экологические отряды, то зарплата от 70 тысяч тенге и выше, если строительные, то от 100 тысяч и выше. Всё зависит от графика и объёма работы. У нас зарплата состоит из двух частей, от работодателя и от "Жасыл ел" идёт доплата в размере 35 тысяч тенге. От самого работодателя основная зарплата начинается от 42 тысяч тенге и доходит до 100 тысяч. На доплату нам выделили порядка 40 миллионов тенге в этом году", - сообщила руководитель павлодарского областного штаба "Жасыл Ел" Русана Сулаймонова.
Жасылелевцы, трудящиеся в экологическом отряде, в основном занимаются высадкой цветов, уходом за газонами. Также они постоянные участники экоакций, к примеру, по очистке берегов рек и озёр от мусора.
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