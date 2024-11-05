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  • BAIGENEWS

Доход Air Astana за неполный год составил почти миллиард долларов

Сегодня, 18:16
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t.me/airastana Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: t.me/airastana

В авиакомпании Air Astana объявили финансовые и операционные результаты за 9 месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Выручка и прочие доходы без учёта единовременных статей выросли на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 996,2 миллиона долларов", - сообщил перевозчик.

Общее количество перевезённых пассажиров выросло на 12,6% и составило 6,8 миллиона со средним коэффициентом загрузки 84%.

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