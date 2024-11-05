Доход Air Astana за неполный год составил почти миллиард долларов
Сегодня, 18:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
186Фото: t.me/airastana
В авиакомпании Air Astana объявили финансовые и операционные результаты за 9 месяцев, передаёт BaigeNews.kz.
"Выручка и прочие доходы без учёта единовременных статей выросли на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 996,2 миллиона долларов", - сообщил перевозчик.
Общее количество перевезённых пассажиров выросло на 12,6% и составило 6,8 миллиона со средним коэффициентом загрузки 84%.
Самое читаемое