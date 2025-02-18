Украина отказалась от участия в переговорах между США и Россией, которые проходят сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина не будет принимать участие. Любые переговоры об Украине без Украины не имеют результата. Мы не можем признавать какие-либо договорённости о нас без нас и не будем их признавать", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча в столице Саудовской Аравии проходит между американской и российской делегациями. Ожидается участие госсекретаря США Марка Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца. Со стороны России в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны в Украине.