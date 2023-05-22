Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане

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В Астане с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Сингапура Халимы Якоб состоялся казахстанско-сингапурский бизнес-форум, который собрал более 200 представителей госорганов и деловых кругов двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие годы между государствами выстроились прочные и гармоничные отношения. Cегодняшний Сингапур является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана в регионе ASEAN.

По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 65 процентов и достиг почти двух миллиардов долларов. При этом объём сингапурских инвестиций за этот же период увеличился в шесть раз до рекордного уровня в 400 миллионов долларов.

"Сегодня в Казахстане успешно работают более 230 сингапурских компаний и совместных предприятий. В то же время у нас есть большой потенциал для расширения и углубления наших экономических связей. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов", — сказал Алихан Смаилов.

Крупные сингапурские компании активно расширяют своё присутствие в Казахстане.

"Растущий интерес сингапурского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестклимата. Это выражается в мерах господдержки и различных преференциях. Так, функционируют специальные экономические и индустриальные зоны, ориентированные на приоритетные отрасли экономики. Их участники получают доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Мы готовы и далее углублять наше сотрудничество с сингапурскими партнерами", — отметил премьер-министр.

Президент Сингапура Халима Якоб отметила, что Казахстан является крупнейшим партнёром Сингапура в Центральной Азии и выразила уверенность в том, что отношения между странами продолжат укрепляться.

"Сегодняшний бизнес-форум собрал множество деловых руководителей, в том числе сингапурских компаний, которые хотят изучить возможности реализации проектов в Казахстане. Учитывая растущие геополитические вызовы, это внесёт вклад в диверсификацию экономик обеих стран. В данном контексте Сингапур продолжает быть открытым к расширению партнёства. Казахстан, обладая огромными ресурсами и стратегическим расположением в сердце Центральной Азии, является привлекательным местом для инвестиций с точки зрения различных стран и компаний", — казала Президент Халима Якоб.

По итогам форума подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов, направленных на укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, логистики и обучения госслужащих, а также коммерческие документы на сумму 275 миллионов долларов.