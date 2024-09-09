Договоры на 1,4 млрд тенге незаконно заключили акиматы в ВКО
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Органами прокуратуры ВКО проанализирована законность заключения акиматами договоров о государственных закупках для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в обход конкурентной среды, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру ВКО.
Выявлено 78 неправомерно заключенных договоров на сумму 1,4 млрд тенге.
"Установлено, что в период заключения указанных договоров режим чрезвычайной ситуации не объявлялся, соответственно, оснований для заключения договоров из одного источника не имелись.
В частности, акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, текущему ремонту административных зданий, приобретению антигололедных реагентов и т.д.", - говорится в сообщении.
За осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях, не предусмотренных действующих законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности.
К слову, на сегодня штраф в размере 14 млн тенге оплачен.
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