Договоры на 1,4 млрд тенге незаконно заключили акиматы в ВКО

Органами прокуратуры ВКО проанализирована законность заключения акиматами договоров о государственных закупках для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в обход конкурентной среды, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Выявлено 78 неправомерно заключенных договоров на сумму 1,4 млрд тенге.

"Установлено, что в период заключения указанных договоров режим чрезвычайной ситуации не объявлялся, соответственно, оснований для заключения договоров из одного источника не имелись. В частности, акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, текущему ремонту административных зданий, приобретению антигололедных реагентов и т.д.", - говорится в сообщении.

За осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях, не предусмотренных действующих законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности.

К слову, на сегодня штраф в размере 14 млн тенге оплачен.