Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК

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Мухтара Аблязова нельзя будет экстрадировать после принятия законопроекта о ратификации договора между Казахстаном и Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса о том, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот законопроект не предполагает выдачу и экстрадицию. Он распространяется на случаи оказания правовой помощи. Это проведение следственных действий: допросы, обыски. То есть этот договор предполагает передачу лиц для привлечения к уголовной ответственности. Я бы не сказал, что это (написано - ред.) под Аблязова. У нас такие договоры заключены с 29 странами. Это разные страны, в том числе европейские. Поэтому говорить о том, что под какого-то человека мы это специально делаем, нельзя", — отметил Асет Чиндалиев на пленарном заседании.

В кулуарах он напомнил, что следственный судья принял решение о задержании Мухтара Аблязова.

"Аблязов и его адвокаты обжаловали эти решения следственного суда, суд частично, буквально по одному моменту, удовлетворил ходатайство о содержании под стражей. Но прокуратура Франции это апелляционное решение обжаловала, и оно находится на рассмотрении. Пока решение об этом не приняли вышестоящие инстанции", — добавил замгенпрокурора.