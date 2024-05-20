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Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном ратифицировали в Казахстане

Вчера, 19:15
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 19:15
Вчера, 19:15
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Фото: baigenews.kz

Глава государства подписал Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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