Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передан для регистрации в ООН
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МИД Казахстана сообщил, что "в преддверии недели высокого уровня 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась передача необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской границы в Секретариате ООН, передаёт BaigeNews.kz.
"Договор был подписан Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент и вступил в силу 4 июля 2023 года", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В ходе встречи министров иностранных дел Казахстана и Узбекистана, состоявшейся 25 сентября текущего года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отмечено, что "регистрация Договора о демаркации госграницы в Секретариате ООН является беспрецедентным опытом для стран Центрально-азиатского региона в отношении такого рода документов".
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