open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • "Дочку" "Самрук-Казына" возглавил бывший председатель правления Казпочты
t.me/samrukazynaofficial Сегодня, 13:10
117
Фото: t.me/samrukazynaofficial

"Дочку" "Самрук-Казына" возглавил бывший председатель правления Казпочты

Председателем правления АО "Энергоинформ" назначен Серик Саудабаев, ранее занимавший пост Председателя Правления АО "Казпочта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

АО "Энергоинформ" - стопроцентная дочерняя компания АО "KEGOC". Компания обеспечивает работу и развитие информационно-телекоммуникационных комплексов участников национальной энергетической системы Казахстана. 

Серик Саудабаев родился восьмого декабря 1977 года. Окончил Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова по специальности "Экономика" и Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "правоведение".

С 2010 по 2014 годы работал директором по управлению коммуникационными активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". 

Являлся членом Наблюдательного совета директоров АО "Казпочта", ТОО "QazCloud" и членом Совета директоров АО "Кселл". 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#назначение #Самрук Казына
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:10
117
Поделитесь:
Наверх