"Дочка" КМГ продавала авиатопливо аэропорту Нур-Султана по завышенной цене

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Дочерняя организация нацкомпании "КазМунайГаз" продавала авиатопливо аэропорту Нур-Султана по завышенной цене, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

Это выяснилось в ходе проверки, проведённой на рынке оптовой реализации авиационного топлива после жалоб граждан.

"ТОО "КазМунайГаз-Аэро" в 2021 году реализовывал авиатопливо АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по завышенной цене, чем остальным контрагентам. При этом из общего объёма реализации авиационного топлива доля закупа АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" составляла 57,9 процента. Данные действия дочерней компании АО "КазМунайГаз", занимающей доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, нарушали требование Предпринимательского кодекса РК", - сообщили в АЗРК.

В ведомстве отметили, что действия ТОО "КазМунайГаз-Аэро" влияют на рост расходов авиакомпаний и, как следствие, приводит к повышению цен на авиабилеты.

"По признакам нарушения конкурентного законодательства департаментом по городу Нур-Султан вынесено уведомление в отношении ТОО "КазМунайГаз-Аэро" с требованием прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. ТОО "КазМунайГаз-Аэро" исполнило законные требования департамента и в настоящее время при реализации авиатоплива контрагентам. Товарищество применяет единый дифференцированный подход к ценообразованию", - сообщили в АЗРК.

АЗРК продолжает проводить анализ на социально-значимом рынке оптовой/розничной реализации авиационного топлива за 2022 год. В случае выявления в действиях субъектов рынка признаков нарушений в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении ведомства.