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  • Дочерние компании "Самрук-Казына" обвинили в массовых нарушениях правил закупок
skc.kz Сегодня, 13:34
73
Сегодня, 13:34
73
Фото: skc.kz

Дочерние компании "Самрук-Казына" обвинили в массовых нарушениях правил закупок

Министерство торговли и интеграции выявило множество нарушений в государственных закупках компаний, входящих в структуру АО "Фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев.

"Проведен анализ закупок компаний группы "Самрук-Казына" при закупе на примере легпрома. Выявлена масса, на наш взгляд, признаков нарушений – например, отсутствовали сертификаты СТ КЗ, сертификаты не относились к закупаемому товару, а иногда в техспеках прямо прописывались иностранные фирмы. Материалы направлены в правительство", - рассказал он на заседании коллегии комитета.

Также были проверены 374 предприятия (филиалы  РГП "КТЖ", АЗС, лабораторий, заводов,  медицинские и образовательные учреждения и другие). Из них в 244 случаях установлены нарушения, это 65,2%. Например, более сотни больниц применяли неповеренные средства измерений – в том числе направленные на измерение жизненно-важных показателей.

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#госзакупки #нарушение #Самрук Казына
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:34
73
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