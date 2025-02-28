Антимонопольный орган добился прекращения незаконной деятельности дочерних компаний МЦПС "Хоргос", передаёт BaigeNews.kz.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по области Жетісу выявил нарушения антимонопольного законодательства со стороны ТОО "Хоргос-Коммерц", "Хоргос-Энерго" и "Хоргос-Сервис" – дочерних компаний АО "Управляющая компания специальной экономической зоны" МЦПС "Хоргос". В отношении данных компаний вынесены предписания о прекращении деятельности, не соответствующей законодательству.

"ТОО "Хоргос-Коммерц" и "Хоргос-Сервис" оспорили предписание в суде, однако судебные инстанции признали требования антимонопольного органа законными. В результате исполнения судебного решения указанные компании прекратили деятельность в прежнем формате", - говорится в сообщении.

Антимонопольный орган предложил приватизировать данные компании и передать их в конкурентную среду, что позволит им продолжить работу на рыночных условиях.