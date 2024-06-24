Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Сури, дочь голливудской суперзвезды Тома Круза и его бывшей жены, актрисы Кэти Холмс, решила отказаться от фамилии отца, передаёт BaigeNews со ссылкой на ИА EADaily . Об этом сообщает портал Page six.

Издание обратило внимание, что девушка отпраздновала вместе с матерью окончание школы. Сам Том Круз на торжестве не присутствовал. При этом в выпускной брошюре дочь актера была записана как Сури Ноэль.

Как сообщало EADaily, в середине апреля, сразу после наступления совершеннолетия, дочь Тома Круза отказалась от общения со звездным отцом. По словам источников Daily Mail, "Том не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него. Она считает, что у нее есть только один родитель, и это ее мать".

Напомним, Круз и Холмс после шести лет брака развелись в 2012 году. С этого момента бывшая супруга актера получила единоличную опеку над ребенком, а актер - возможность посещать дочь. Мать Сури выступала категорически против общения дочери с отцом из-за его интереса к сайентологии. В течение последних 12 лет Круз практически не общался с дочерью.