open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дочь родилась у второго спасателя, участвующего в ликвидации последствий землетрясения в Турции
novoetv.kz Сегодня, 08:30
471
Сегодня, 08:30
471
Фото: novoetv.kz

Дочь родилась у второго спасателя, участвующего в ликвидации последствий землетрясения в Турции

У ещё одного казахстанского спасателя Олжаса Рахметова, который сейчас находится в Турции, родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"У столичного спасателя оперативно-спасательного отряда Рахметова Олжаса, который на данный момент находится в Турции, где участвует в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, родилась дочь", - говорится в сообщении. 

Девочку назвали Аделя. В семье Олжаса это четвёртый ребенок.

Напомним, ранее дочь родилась у спасателя из Алматы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дочь #землетрясение #Олжас Рахметов
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
471
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх