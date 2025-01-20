Дочь избранного президента США, предпринимательница Иванка Трамп показала исторические фото и видео из Белого дома, передаёт BaigeNews.kz.

"По мере приближения церемонии инаугурации меня переполняет благодарность, когда я вспоминаю особые моменты, проведённые с моим отцом и семьёй восемь лет назад, когда мы впервые вышли из самолета Air Force One по прибытии в Вашингтон, округ Колумбия. Я была свидетелем того, как мой отец стал 45-м президентом Соединенных Штатов, зажигал субботние свечи вместе с Джаредом в спальне Линкольна в день инаугурации, помогал Теодору впервые ползать в парадной столовой Белого дома, наблюдал, как Джозеф играет со своим младшим братом на борту самолета Air Force One, и видел, как Арабелла пробирается через потайную дверь в столе Resolute Desk. Эти воспоминания я буду хранить вечно. Я с нетерпением жду, когда мой отец снова примет присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Я горжусь его непоколебимой силой и стойкостью и рада возможности ещё раз отпраздновать эту историческую веху вместе с ним", - написала Иванка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Она также выложила фото с уже повзрослевшими за эти годы внуками президента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Ранее сообщалось о том, что известные модные дома отказываются одевать Меланию Трамп на предстоящую церемонию инаугурации её супруга, избранного президента США Дональда Трампа.