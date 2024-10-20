Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике

Шокирующими откровениями поделилась дочь российской певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина. Девушка заявила, что её изнасиловал медбрат в клинике, куда мать отправила её на реабилитацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Несколько лет назад Плаксина публично осудила мать за жестокое обращение с ней и уехала В США. Однако в 2021-м Любовь Успенская наладила отношения с дочерью и девушка вернулась в Россию, начав жить вместе с певицей.

Однако менее чем через полгода Успенская поместила дочь, якобы, не желавшую находиться под контролем матери в реабилитационный центр. Только сейчас, спустя три года после пописываемых событий, Татьяна Плаксина призналась, что произошло с ней в медицинском учреждении.

"Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно", — с ужасом вспоминает девушка в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".

К ответственности насильника никак не привлекли, хотя знаменитая мать была в курсе произошедшего.

"Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим Александром Салоном, это ее директор, чьими руками все это творится. Она мозг операции, а он руки", — рассказывает Плаксина.

На дикие откровения Татьяны отреагировала адвокат Любови Успенской — Елена Сенина. По ее словам, с подобными обвинениями Плаксиной необходимо обращаться в соответствующие органы.