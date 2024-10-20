Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
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Шокирующими откровениями поделилась дочь российской певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина. Девушка заявила, что её изнасиловал медбрат в клинике, куда мать отправила её на реабилитацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".
Несколько лет назад Плаксина публично осудила мать за жестокое обращение с ней и уехала В США. Однако в 2021-м Любовь Успенская наладила отношения с дочерью и девушка вернулась в Россию, начав жить вместе с певицей.
Однако менее чем через полгода Успенская поместила дочь, якобы, не желавшую находиться под контролем матери в реабилитационный центр. Только сейчас, спустя три года после пописываемых событий, Татьяна Плаксина призналась, что произошло с ней в медицинском учреждении.
"Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно", — с ужасом вспоминает девушка в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".
К ответственности насильника никак не привлекли, хотя знаменитая мать была в курсе произошедшего.
"Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим Александром Салоном, это ее директор, чьими руками все это творится. Она мозг операции, а он руки", — рассказывает Плаксина.
На дикие откровения Татьяны отреагировала адвокат Любови Успенской — Елена Сенина. По ее словам, с подобными обвинениями Плаксиной необходимо обращаться в соответствующие органы.
"Если Татьяна говорит о том, что в отношении нее совершаются преступления — незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрическую клинику, изнасилование, то она должна идти не на телевидение, а в правоохранительные органы. Но она не идет. Из этого следует только одно — это очередное интервью, данное в состоянии измененного сознания по причине нехватки свободных денег", — пояснила "СтарХиту" Сенина.
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