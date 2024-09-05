Дочь Бибигуль Тулегеновой рассказала подробности инцидента с Air Astana

Недавний инцидент, произошедший в аэропорту Астаны, стал предметом общественного обсуждения и вызвал бурю эмоций среди пассажиров и пользователей социальных сетей. Гюзель Тулегенова, дочь легендарной певицы Бибигуль Тулегеновой, поделилась с редакцией BaigeNews.kz своей версией случившегося.

По словам Гюзель Тулегеновой, их ситуация началась с простого обращения к сотруднику наземной службы авиакомпании Air Astana, когда она попыталась объяснить, что её 95-летняя мать, страдающая от проблем с позвоночником, нуждается в особом внимании.

"У мамы есть проблема с позвоночником: сломан один позвоночник, который нельзя починить, потому что нужен глубокий наркоз. Ей сделали купирование поля ещё в позапрошлом году в нейрохирургии и сказали, что с этим жить можно, но, конечно, надо будет терпеть иногда. Когда она долго сидит, у неё начинают неметь руки, отниматься ноги, спина болеть", - поведала дочь певицы.

Вместо понимания и поддержки, как утверждает Тулегенова, она столкнулась с агрессивным тоном и категорическим отказом.

Сотрудник компании, по словам Тулегеновой, говорил с её матерью как со школьницей и не проявила ни капли сочувствия к её сложной ситуации.

"Она могла бы просто сказать: "Апай, извините, мы не можем пропустить. Мы можем что-нибудь ещё сделать?", - говорит дочь артистки.

Вместо этого, по её словам, происходило своеобразное армейское командование без учёта человеческих условий.

"Мама сказала: если я сейчас не встану, то потом вообще не смогу слезть с коляски. Я посмотрела, что рукав свободен, пассажиров не так много, большинство сели на борт, просто подошла, по-человечески объяснила ситуацию. Сотрудница Air Astana как метроном толочет: не положено да не положено. Как будто бы в армии. Я говорю, девушка, бывают же какие-то исключения. Человек пожилой. Ей почти 95 лет. У нее проблемы. Она говорит: "А вы почему вообще летите самолетом, если проблемы". Врачи разрешают ей летать, просто долго сидеть тяжело. Она говорит: "А как вы тогда переживете посадку и взлёт?", - рассказала дочь Тулегеновой.

Процесс ожидания перед посадкой в самолёт занял около полутора часов. Это было настоящей пыткой для артистки.

"Ей было неприятно. Она всё время молчала, а я разговаривала с персоналом. Я стояла спиной к маме, она сидела в коляске и всё время перебирала ноги. Я стою и представляю, как ей тяжело будет встать. Прошу сотрудницу: "Пожалуйста, можно же сделать исключение, человек пожилой". Мы не говорили её титул, регалии. И тут Бибигуль Ахметовна, видно её настолько прижало, говорит: "Кызым, кешир мени, но я – почетный гражданин города Астаны под номером три. Можно мне сделать какое-то исключение". Та девушка повернулась и по-хамски говорит: "Я знаю, но нельзя. Правила для всех одинаковые, независимо от статуса. До последнего пассажира будете ждать. Так положено". Это она сказала Бибигуль Ахметовне. Это меня резануло по сердцу, хуже кинжала. Вы даже не представляете. Я говорю, мам, зачем ты к ней вообще обратилась? Мама так растерялась", - вспоминает Гюзель Тулегенова.

Как выяснилось, у этого неприятного инцидента есть продолжение.

Когда у входа в самолёт осталось всего четыре человека, народной артистке всё-таки разрешили пройти вне очереди. Бибигуль Ахметовна отказалась от этого снисхождения со словами: "Мы дождёмся последнего пассажира и тогда уже зайдём на борт без всяких нарушений".

В это время та самая сотрудница снова подошла к ним и высказала своё недовольство.

"Она прибежала за нами по рукаву с претензией: "Почему вы не пошли садиться на борт. Я специально пошла к командиру самолёта, чтобы договориться, чтобы пропустили вне очереди". Значит, можно было в самом начале из уважения к старшему человеку поговорить с командиром и попросить разрешения?!", - недоумевает женщина.

Она выражает своё недовольство по поводу того, как часто происходит недооценка старшего поколения, которое заслуживает уважения и внимания.

"Человек пожилой, таких у нас единицы. Уважаемых людей в таком возрасте нам надо просто на руках носить. Потому что это достояние государства. Пожилые люди очень хрупкие, ранимые, у них очень слабое здоровье. Может понадобиться медицинская помощь", - сказала Тулегенова.

Особенно это отношение чувствуется в специализированных сервисах.