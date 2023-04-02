Дочь американского миллиардера отреагировала на заявление Рыбакиной

Фото: Instagram/lenarybakina

Третья ракетка мира, американка Джессика Пегула отреагировала на заявление казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (7-е место в рейтинге WTA) после поражения в финале турнира в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче за трофей Рыбакина уступила представительнице Чехии Петре Квитовой — 6:7(14), 2:6.

После поражения Елена опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Сегодня был непростой день, второе место, но много позитива можно извлечь из этих двух недель здесь, в Майами. Спасибо всем за поддержку. Пора отдохнуть и подготовиться к грунтовому сезону", — написала Рыбакина.

Пегула, которая является дочерью миллиардера Терренса Пегулы, поставила лайк к публикации казахстанской спортсменки.

Напомним, Пегула проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами.